Aktuálna dnešná cena in real life coin (IRLCOIN) je $ 0.0000513, s 53.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IRLCOIN na USD konverzný kurz je $ 0.0000513 za IRLCOIN.
in real life coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 51,292, pričom počet coinov v obehu je 999.81M IRLCOIN. Počas posledných 24 hodín sa IRLCOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003253 (low) do $ 0.00005321 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00322377, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00003253.
V krátkodobom vývoji sa IRLCOIN zmenilo o +2.14% za poslednú hodinu a o -83.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
in real life coin (IRLCOIN) informácie o trhu
$ 51.29K
--
$ 51.29K
999.81M
999,814,416.907248
Aktuálna trhová kapitalizácia in real life coin je $ 51.29K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu IRLCOIN je 999.81M, pričom celková zásoba je 999814416.907248. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 51.29K.
História cien in real life coin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003253
24 hod Low
$ 0.00005321
24 hod High
$ 0.00003253
$ 0.00005321
$ 0.00322377
$ 0.00003253
+2.14%
+53.63%
-83.19%
-83.19%
in real life coin (IRLCOIN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z in real life coin na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny in real life coin na USD pohybovala na $ -0.0000447325. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny in real life coin na USD pohybovala na $ -0.0000497563. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny in real life coin na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+53.63%
30 dní
$ -0.0000447325
-87.19%
60 dní
$ -0.0000497563
-96.99%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre in real life coin
Cenová predikcia in real life coin (IRLCOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IRLCOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia in real life coin (IRLCOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena in real life coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne in real life coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IRLCOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na in real life coin Cenové predikcie.
Čo je in real life coin (IRLCOIN)
The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o in real life coin
Akú hodnotu bude mať 1 in real life coin v roku 2030?
Ak by hodnota in real life coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do in real life coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíin real life coin?
Dnešná cena in real life coin je $ 0.0000513. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je in real life coin stále dobrou investíciou?
in real life coin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do IRLCOIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s in real life coin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo in real life coin v hodnote --.
Aká je aktuálna cena in real life coin?
Živá cena IRLCOIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu in real life coin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena IRLCOIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu in real life coin?
Cenu IRLCOIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre IRLCOIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár IRLCOIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena in real life coin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Zvýši sa cena in real life coin v tomto roku?
Cena in real life coin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu in real life coin (IRLCOIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:39:10 (UTC+8)
in real life coin (IRLCOIN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
