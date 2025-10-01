Imperium Empires (IME) tokenomika
Imperium Empires (IME) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Imperium Empires (IME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Imperium Empires (IME) informácie
Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay:
- AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers;
- a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter;
- Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and
- Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds.
Imperium Empires (IME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Imperium Empires (IME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet IME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu IME tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili IME tokenomiku, preskúmajte cenu IME tokenu naživo!
