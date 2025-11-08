iLuminary Token Cena (ILMT)
Aktuálna dnešná cena iLuminary Token (ILMT) je $ 0.01123202, s 10.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ILMT na USD konverzný kurz je $ 0.01123202 za ILMT.
iLuminary Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 179,221, pričom počet coinov v obehu je 15.96M ILMT. Počas posledných 24 hodín sa ILMTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01123138 (low) do $ 0.01259256 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03000248, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00183544.
V krátkodobom vývoji sa ILMT zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -33.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia iLuminary Token je $ 179.22K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ILMT je 15.96M, pričom celková zásoba je 139389969.730026. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.57M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z iLuminary Token na USDpohybovala na $ -0.00135941216111475.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny iLuminary Token na USD pohybovala na $ +0.0148418485.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny iLuminary Token na USD pohybovala na $ +0.0225038844.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny iLuminary Token na USD pohybovala na $ +0.004444825498622824.
V roku 2040 by cena iLuminary Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
