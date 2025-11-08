Aktuálna dnešná cena Iggy The Iguana je 0.00011053USD. Trhová kapitalizácia IGGY je 110,465USD. Sledujte aktualizácie cien IGGY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Iggy The Iguana je 0.00011053USD. Trhová kapitalizácia IGGY je 110,465USD. Sledujte aktualizácie cien IGGY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Iggy The Iguana (IGGY) je $ 0.00011053, s 5.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IGGY na USD konverzný kurz je $ 0.00011053 za IGGY.
Iggy The Iguana sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 110,465, pričom počet coinov v obehu je 1.00B IGGY. Počas posledných 24 hodín sa IGGYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00010468 (low) do $ 0.0001108 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00110577, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00010468.
V krátkodobom vývoji sa IGGY zmenilo o -0.16% za poslednú hodinu a o -14.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Iggy The Iguana (IGGY) informácie o trhu
$ 110.47K
$ 110.47K$ 110.47K
--
----
$ 110.47K
$ 110.47K$ 110.47K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Iggy The Iguana je $ 110.47K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu IGGY je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 110.47K.
História cien Iggy The Iguana v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00010468
$ 0.00010468$ 0.00010468
24 hod Low
$ 0.0001108
$ 0.0001108$ 0.0001108
24 hod High
$ 0.00010468
$ 0.00010468$ 0.00010468
$ 0.0001108
$ 0.0001108$ 0.0001108
$ 0.00110577
$ 0.00110577$ 0.00110577
$ 0.00010468
$ 0.00010468$ 0.00010468
-0.16%
+5.59%
-14.04%
-14.04%
Iggy The Iguana (IGGY) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Iggy The Iguana na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Iggy The Iguana na USD pohybovala na $ -0.0000645708. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Iggy The Iguana na USD pohybovala na $ -0.0000929344. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Iggy The Iguana na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+5.59%
30 dní
$ -0.0000645708
-58.41%
60 dní
$ -0.0000929344
-84.08%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Iggy The Iguana
Cenová predikcia Iggy The Iguana (IGGY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IGGY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Iggy The Iguana (IGGY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Iggy The Iguana mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Iggy The Iguana v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IGGY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Iggy The Iguana Cenové predikcie.
Čo je Iggy The Iguana (IGGY)
$IGGY's origins can be traced
back to an iguana named Iggy.
According to several prominent
media outlets, including New
York Magazine and Mashable,
Iggy fell from a chair during
dinner, somersaulting himself
and knocking over a salad. Twitter user
@connerhallmark's
sharing of the incident
further fueled the
story, turning Iggy into
a cultural symbol of the
"innocently injured"
online hero. On
platforms like Reddit,
TikTok, and X, comedic
videos centered around
Iggy have been
recreated, and his
unique meme culture
has continuously
evolved, forming a
highly recognizable
humorous community
memory. Subsequently,
the $IGGY token was
created on Ethereum
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Iggy The Iguana
Akú hodnotu bude mať 1 Iggy The Iguana v roku 2030?
Ak by hodnota Iggy The Iguana rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Iggy The Iguana podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíIggy The Iguana?
Dnešná cena Iggy The Iguana je $ 0.00011053. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Iggy The Iguana stále dobrou investíciou?
Iggy The Iguana zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do IGGY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Iggy The Iguana?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Iggy The Iguana v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Iggy The Iguana?
Živá cena IGGY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Iggy The Iguana vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena IGGY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Iggy The Iguana?
Cenu IGGY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,742
+2.91%
ETH
3,448.97
+4.59%
SOL
162.93
+4.83%
COAI
1.1284
+3.26%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre IGGY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár IGGY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Iggy The Iguana pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Iggy The Iguana v tomto roku?
Cena Iggy The Iguana by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Iggy The Iguana (IGGY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:39:00 (UTC+8)
Iggy The Iguana (IGGY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
