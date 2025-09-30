IDRISS (IDRISS) tokenomika
IDRISS (IDRISS) informácie
IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI.
The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.
IDRISS (IDRISS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky IDRISS (IDRISS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet IDRISS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu IDRISS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili IDRISS tokenomiku, preskúmajte cenu IDRISS tokenu naživo!
