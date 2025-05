Čo je iComPneT (CPT)

Icompnet is a forward-thinking platform dedicated to eco-friendly Chia cryptocurrency mining, utilizing the innovative Proof of Space and Time protocol. The project enables users to engage in energy-efficient mining while earning rewards in the form of CPT tokens. These tokens can be used for staking, trading, and as a part of the growing Icompnet ecosystem, allowing for passive income opportunities. Icompnet is committed to sustainability by minimizing energy consumption while providing users with accessible, low-cost mining solutions.

