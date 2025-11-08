BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena iAero Protocol LIQ je 0.098428USD. Trhová kapitalizácia LIQ je 1,315,070USD. Sledujte aktualizácie cien LIQ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LIQ

LIQ informácie o cene

Čo je LIQ

LIQ biela kniha

LIQ oficiálna webová stránka

LIQ tokenomika

LIQ predpoveď cien

iAero Protocol LIQ Logo

iAero Protocol LIQ Cena (LIQ)

Nezaradené

1 LIQ na USD aktuálnu cenu:

$0.098428
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:38:40 (UTC+8)

Dnešná cena iAero Protocol LIQ

Aktuálna dnešná cena iAero Protocol LIQ (LIQ) je $ 0.098428, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LIQ na USD konverzný kurz je $ 0.098428 za LIQ.

iAero Protocol LIQ sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,315,070, pričom počet coinov v obehu je 13.36M LIQ. Počas posledných 24 hodín sa LIQobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.122092, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.075217.

V krátkodobom vývoji sa LIQ zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -4.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

iAero Protocol LIQ (LIQ) informácie o trhu

$ 1.32M
--
$ 3.17M
13.36M
32,215,956.27944442
Aktuálna trhová kapitalizácia iAero Protocol LIQ je $ 1.32M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LIQ je 13.36M, pričom celková zásoba je 32215956.27944442. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.17M.

História cien iAero Protocol LIQ v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0.122092
$ 0.075217
--

--

-4.16%

-4.16%

iAero Protocol LIQ (LIQ) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z iAero Protocol LIQ na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny iAero Protocol LIQ na USD pohybovala na $ -0.0107381306.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny iAero Protocol LIQ na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny iAero Protocol LIQ na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0107381306-10.90%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre iAero Protocol LIQ

Cenová predikcia iAero Protocol LIQ (LIQ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LIQ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia iAero Protocol LIQ (LIQ) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena iAero Protocol LIQ mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne iAero Protocol LIQ v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LIQ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na iAero Protocol LIQ Cenové predikcie.

Čo je iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

iAero Protocol LIQ (LIQ) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o iAero Protocol LIQ

Akú hodnotu bude mať 1 iAero Protocol LIQ v roku 2030?
Ak by hodnota iAero Protocol LIQ rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do iAero Protocol LIQ podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
iAero Protocol LIQ (LIQ) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o iAero Protocol LIQ

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.