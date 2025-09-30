I MADE IT UP (SOURCE) tokenomika
$SOURCE (Official token of spreading misinformation)
"Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along.
$SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up
I MADE IT UP (SOURCE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky I MADE IT UP (SOURCE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOURCE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOURCE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SOURCE tokenomiku, preskúmajte cenu SOURCE tokenu naživo!
SOURCE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SOURCE asi smeruje? Naša SOURCE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
