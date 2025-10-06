Aktuálna Hypha Staked AVAX cena je dnes 33.9 USD. Sledujte aktuálnu STAVAX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte STAVAX cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Hypha Staked AVAX cena je dnes 33.9 USD. Sledujte aktuálnu STAVAX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte STAVAX cenový trend jednoducho na MEXC.

Hypha Staked AVAX Logo

Hypha Staked AVAX Cena (STAVAX)

1 STAVAX na USD aktuálnu cenu:

$33.88
$33.88
-1.00%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Živý cenový graf
Hypha Staked AVAX (STAVAX) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 33.66
$ 33.66
24 hod Low
$ 35.29
$ 35.29
24 hod High

$ 33.66
$ 33.66

$ 35.29
$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44

+0.28%

-0.86%

+3.21%

+3.21%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cena v reálnom čase je $33.9. Za posledných 24 hodín sa obchodoval STAVAX v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 33.66 do najvyššej hodnoty $ 35.29, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena STAVAX je $ 67.01, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 16.44.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa STAVAX zmenil o +0.28% za poslednú hodinu, -0.86% za 24 hodín a +3.21% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) informácie o trhu

$ 29.11M
$ 29.11M

--
--

$ 29.11M
$ 29.11M

858.86K
858.86K

858,856.3591932125
858,856.3591932125

Aktuálna trhová kapitalizácia Hypha Staked AVAX je $ 29.11M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu STAVAX je 858.86K, pričom celková zásoba je 858856.3591932125. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 29.11M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Hypha Staked AVAX na USDpohybovala na $ -0.29436248684917.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Hypha Staked AVAX na USD pohybovala na $ +7.6121195700.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Hypha Staked AVAX na USD pohybovala na $ +11.7769718700.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Hypha Staked AVAX na USD pohybovala na $ +13.69742162076901.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.29436248684917-0.86%
30 dní$ +7.6121195700+22.45%
60 dní$ +11.7769718700+34.74%
90 dní$ +13.69742162076901+67.80%

Čo je Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Zdroje

Hypha Staked AVAX predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Hypha Staked AVAX (STAVAX) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Hypha Staked AVAX (STAVAX) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Hypha Staked AVAX.

Overte si teraz Hypha Staked AVAX cenové predikcie!

STAVAX do miestnych mien

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Hypha Staked AVAX (STAVAX) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike STAVAX tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Akú hodnotu má dnes Hypha Staked AVAX (STAVAX)?
Aktuálna STAVAX cena v USD je 33.9 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena STAVAX na USD?
Aktuálna cena STAVAX na USD je $ 33.9. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Hypha Staked AVAX?
Trhová kapitalizácia STAVAX je $ 29.11M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu STAVAX?
Počet coinov v obehu STAVAX je 858.86K USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) STAVAX?
STAVAX dosiahla cenu ATH vo výške 67.01 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) STAVAX?
STAVAX videl cenu ATL vo výške 16.44 USD.
Aký je objem obchodovania STAVAX?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre STAVAX je -- USD.
Bude STAVAX tento rok vyššia?
STAVAX môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti STAVAXpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:33:10 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.