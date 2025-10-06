Aktuálna Hyperwave HLP cena je dnes 1.028 USD. Sledujte aktuálnu HWHLP na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte HWHLP cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Hyperwave HLP cena je dnes 1.028 USD. Sledujte aktuálnu HWHLP na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte HWHLP cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o HWHLP

HWHLP informácie o cene

HWHLP oficiálna webová stránka

HWHLP tokenomika

HWHLP predpoveď cien

Hyperwave HLP Cena (HWHLP)

1 HWHLP na USD aktuálnu cenu:

$1.028
$1.028
-0.20%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:33:03 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.025
$ 1.025
24 hod Low
$ 1.034
$ 1.034
24 hod High

$ 1.025
$ 1.025

$ 1.034
$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762

+0.31%

-0.24%

-0.12%

-0.12%

Hyperwave HLP (HWHLP) cena v reálnom čase je $1.028. Za posledných 24 hodín sa obchodoval HWHLP v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 1.025 do najvyššej hodnoty $ 1.034, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena HWHLP je $ 1.045, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.967762.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa HWHLP zmenil o +0.31% za poslednú hodinu, -0.24% za 24 hodín a -0.12% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) informácie o trhu

$ 11.76M
$ 11.76M

--
----

$ 11.76M
$ 11.76M

11.44M
11.44M

11,437,715.125367
11,437,715.125367

Aktuálna trhová kapitalizácia Hyperwave HLP je $ 11.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu HWHLP je 11.44M, pričom celková zásoba je 11437715.125367. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.76M.

Hyperwave HLP (HWHLP) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Hyperwave HLP na USDpohybovala na $ -0.00253732055465.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Hyperwave HLP na USD pohybovala na $ +0.0080353620.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Hyperwave HLP na USD pohybovala na $ +0.0113298964.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Hyperwave HLP na USD pohybovala na $ +0.0265798965898318.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00253732055465-0.24%
30 dní$ +0.0080353620+0.78%
60 dní$ +0.0113298964+1.10%
90 dní$ +0.0265798965898318+2.65%

Čo je Hyperwave HLP (HWHLP)

Hyperwave HLP (HWHLP) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Hyperwave HLP predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Hyperwave HLP (HWHLP) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Hyperwave HLP (HWHLP) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Hyperwave HLP.

Overte si teraz Hyperwave HLP cenové predikcie!

HWHLP do miestnych mien

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Hyperwave HLP (HWHLP) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike HWHLP tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Hyperwave HLP (HWHLP)

Akú hodnotu má dnes Hyperwave HLP (HWHLP)?
Aktuálna HWHLP cena v USD je 1.028 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena HWHLP na USD?
Aktuálna cena HWHLP na USD je $ 1.028. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Hyperwave HLP?
Trhová kapitalizácia HWHLP je $ 11.76M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu HWHLP?
Počet coinov v obehu HWHLP je 11.44M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) HWHLP?
HWHLP dosiahla cenu ATH vo výške 1.045 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) HWHLP?
HWHLP videl cenu ATL vo výške 0.967762 USD.
Aký je objem obchodovania HWHLP?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre HWHLP je -- USD.
Bude HWHLP tento rok vyššia?
HWHLP môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti HWHLPpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:33:03 (UTC+8)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.