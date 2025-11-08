Hyperion Staked Aptos Cena (STAPT)
Aktuálna dnešná cena Hyperion Staked Aptos (STAPT) je $ 3.74, s 18.75% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STAPT na USD konverzný kurz je $ 3.74 za STAPT.
Hyperion Staked Aptos sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,305,220, pričom počet coinov v obehu je 211.50K STAPT. Počas posledných 24 hodín sa STAPTobchodovalo v rozmedzí od $ 3.13 (low) do $ 3.74 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 6.5, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 2.79.
V krátkodobom vývoji sa STAPT zmenilo o +0.86% za poslednú hodinu a o -2.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Hyperion Staked Aptos je $ 1.31M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu STAPT je 211.50K, pričom celková zásoba je 12546405.74114797. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 83.27M.
+0.86%
+18.75%
-2.09%
-2.09%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Hyperion Staked Aptos na USDpohybovala na $ +0.59034.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Hyperion Staked Aptos na USD pohybovala na $ -1.4427573600.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Hyperion Staked Aptos na USD pohybovala na $ -0.9799473200.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Hyperion Staked Aptos na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.59034
|+18.75%
|30 dní
|$ -1.4427573600
|-38.57%
|60 dní
|$ -0.9799473200
|-26.20%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Hyperion Staked Aptos mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.