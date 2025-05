Čo je HunnyDAO (LOVE)

HunnyDAO, an extended Product of Hunny Finance, is the first decentralised reserve currency infrastructure on BSC backed by dual treasury reserves. $LOVE is the native currency of HunnyDAO, deploying unique economics and game-theoretic dynamics into the market through staking and bonding, stakers are able to enjoy a very attractive APY thru this process.

