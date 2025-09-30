Huanghuali Token (HLT) tokenomika
Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology.
The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.
Huanghuali Token (HLT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Huanghuali Token (HLT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HLT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HLT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HLT tokenomiku, preskúmajte cenu HLT tokenu naživo!
HLT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam HLT asi smeruje? Naša HLT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
