Home3 (HTS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Home3 (HTS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:51:57 (UTC+8)
USD

Home3 (HTS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Home3 (HTS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.26M
$ 1.26M
Celková ponuka:
$ 96.50M
$ 96.50M
Počet coinov v obehu:
$ 82.35M
$ 82.35M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.48M
$ 1.48M
Historické maximum:
$ 0.097616
$ 0.097616
Historické minimum:
$ 0.0045298
$ 0.0045298
Aktuálna cena:
$ 0.01528379
$ 0.01528379

Home3 (HTS) informácie

We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.

Oficiálna webová stránka:
https://www.home3suite.com/
Biela kniha:
https://www.home3suite.com/whitepaper

Home3 (HTS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Home3 (HTS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HTS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HTS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HTS tokenomiku, preskúmajte cenu HTS tokenu naživo!

HTS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HTS asi smeruje? Naša HTS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?


