Holy Liquid (HL) tokenomika
Holy Liquid (HL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Holy Liquid (HL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Holy Liquid (HL) informácie
Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility.
Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.
Holy Liquid (HL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Holy Liquid (HL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HL tokenomiku, preskúmajte cenu HL tokenu naživo!
HL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam HL asi smeruje? Naša HL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov