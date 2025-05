Čo je Holdstation Utility GOLD (UGOLD)

uGOLD is an utility token of Holdstation following the ERC-20 standard, and it can only be earned by converting GOLD at a 1:1 ratio. Users holding uGOLD enjoy various benefits, including paying discount fees, exchanging for stablecoins, converting to HOLD, and purchasing items within the ecosystem.

Holdstation Utility GOLD (UGOLD) Zdroje Biela kniha Oficiálna webová stránka