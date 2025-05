Čo je Holdium (HM)

Holdium is a Token Exclusively for Hodlers. Holdium ($HM) is a Solana token rewarding long-term meme coin holders through an 18-month vested airdrop program, with eligibility based on selection of previously held Solana meme coins as well as an airdrop to Solana Mobile Chapter 2 token holders. Users who sell their airdrop allocation early have the remainder of their airdrops burned, in a weekly burn ceremony - incentivizing a strong holder base.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Holdium (HM) Zdroje Oficiálna webová stránka