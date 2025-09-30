History of Pepe (HOPE) tokenomika

History of Pepe (HOPE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o History of Pepe (HOPE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:11:09 (UTC+8)
USD

History of Pepe (HOPE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre History of Pepe (HOPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 862.37K
$ 862.37K$ 862.37K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 862.37K
$ 862.37K$ 862.37K
Historické maximum:
$ 0.00683677
$ 0.00683677$ 0.00683677
Historické minimum:
$ 0.00005312
$ 0.00005312$ 0.00005312
Aktuálna cena:
$ 0.00086171
$ 0.00086171$ 0.00086171

History of Pepe (HOPE) informácie

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

Oficiálna webová stránka:
https://historyofpepe.xyz/
Biela kniha:
https://historyofpepe.xyz/

History of Pepe (HOPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky History of Pepe (HOPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HOPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HOPE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HOPE tokenomiku, preskúmajte cenu HOPE tokenu naživo!

HOPE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HOPE asi smeruje? Naša HOPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov