Hex Trust USD (USDX) tokenomika
Hex Trust USD (USDX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Hex Trust USD (USDX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Hex Trust USD (USDX) informácie
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains.
Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions.
What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet.
What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve.
What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
Hex Trust USD (USDX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Hex Trust USD (USDX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet USDX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu USDX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili USDX tokenomiku, preskúmajte cenu USDX tokenu naživo!
USDX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam USDX asi smeruje? Naša USDX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov