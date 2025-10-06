Aktuálna Hermes AI Investment Fund cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu HERMES na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte HERMES cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Hermes AI Investment Fund cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu HERMES na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte HERMES cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o HERMES

HERMES informácie o cene

HERMES oficiálna webová stránka

HERMES tokenomika

HERMES predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Hermes AI Investment Fund Logo

Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)

Nezaradené

1 HERMES na USD aktuálnu cenu:

--
----
+1.10%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:32:48 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.12%

+1.16%

+11.65%

+11.65%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) cena v reálnom čase je --. Za posledných 24 hodín sa obchodoval HERMES v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena HERMES je $ 0, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa HERMES zmenil o +1.12% za poslednú hodinu, +1.16% za 24 hodín a +11.65% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) informácie o trhu

$ 73.71K
$ 73.71K$ 73.71K

--
----

$ 82.26K
$ 82.26K$ 82.26K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Hermes AI Investment Fund je $ 73.71K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu HERMES je 896.13B, pričom celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 82.26K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Hermes AI Investment Fund na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Hermes AI Investment Fund na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Hermes AI Investment Fund na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Hermes AI Investment Fund na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.16%
30 dní$ 0-11.91%
60 dní$ 0-25.99%
90 dní$ 0--

Čo je Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Hermes AI Investment Fund predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Hermes AI Investment Fund (HERMES) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Hermes AI Investment Fund (HERMES) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Hermes AI Investment Fund.

Overte si teraz Hermes AI Investment Fund cenové predikcie!

HERMES do miestnych mien

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Hermes AI Investment Fund (HERMES) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike HERMES tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Akú hodnotu má dnes Hermes AI Investment Fund (HERMES)?
Aktuálna HERMES cena v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena HERMES na USD?
Aktuálna cena HERMES na USD je $ 0. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Hermes AI Investment Fund?
Trhová kapitalizácia HERMES je $ 73.71K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu HERMES?
Počet coinov v obehu HERMES je 896.13B USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) HERMES?
HERMES dosiahla cenu ATH vo výške 0 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) HERMES?
HERMES videl cenu ATL vo výške 0 USD.
Aký je objem obchodovania HERMES?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre HERMES je -- USD.
Bude HERMES tento rok vyššia?
HERMES môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti HERMESpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:32:48 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.