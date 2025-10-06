Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)
Hermes AI Investment Fund (HERMES) cena v reálnom čase je --. Za posledných 24 hodín sa obchodoval HERMES v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena HERMES je $ 0, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa HERMES zmenil o +1.12% za poslednú hodinu, +1.16% za 24 hodín a +11.65% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia Hermes AI Investment Fund je $ 73.71K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu HERMES je 896.13B, pričom celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 82.26K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Hermes AI Investment Fund na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Hermes AI Investment Fund na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Hermes AI Investment Fund na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Hermes AI Investment Fund na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.16%
|30 dní
|$ 0
|-11.91%
|60 dní
|$ 0
|-25.99%
|90 dní
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|10-05 21:29:00
|Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.