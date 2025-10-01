Herbalist (HERB) tokenomika
We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace.
Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly.
• eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone.
Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.
Herbalist (HERB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Herbalist (HERB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HERB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HERB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HERB tokenomiku, preskúmajte cenu HERB tokenu naživo!
