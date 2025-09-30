Helal Para Coin (HPC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Helal Para Coin (HPC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:51:11 (UTC+8)
Helal Para Coin (HPC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Helal Para Coin (HPC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 135.26K
Celková ponuka:
$ 999.87M
Počet coinov v obehu:
$ 999.87M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 135.26K
Historické maximum:
$ 0.00681725
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00013527
Helal Para Coin (HPC) informácie

Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution.

Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces.

Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.helalparacoin.com/
Biela kniha:
https://www.helalparacoin.com/images/document/14285970/helalparacon1.pdf

Helal Para Coin (HPC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Helal Para Coin (HPC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HPC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HPC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HPC tokenomiku, preskúmajte cenu HPC tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

