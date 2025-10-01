heheh (HEHEH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o heheh (HEHEH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 00:15:09 (UTC+8)
USD

heheh (HEHEH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre heheh (HEHEH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 20.04K
$ 20.04K
Celková ponuka:
$ 999.70M
$ 999.70M
Počet coinov v obehu:
$ 999.70M
$ 999.70M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.04K
$ 20.04K
Historické maximum:
$ 0.00106351
$ 0.00106351
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

heheh (HEHEH) informácie

HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community.

Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment.

Oficiálna webová stránka:
https://heheh.finance/
Biela kniha:
https://heheh.finance/

heheh (HEHEH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky heheh (HEHEH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HEHEH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HEHEH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HEHEH tokenomiku, preskúmajte cenu HEHEH tokenu naživo!

HEHEH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HEHEH asi smeruje? Naša HEHEH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

