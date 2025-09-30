Halo Coin (HALO) tokenomika
Halo Coin (HALO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Halo Coin (HALO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Halo Coin (HALO) informácie
HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"
Halo Coin (HALO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Halo Coin (HALO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HALO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HALO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HALO tokenomiku, preskúmajte cenu HALO tokenu naživo!
HALO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam HALO asi smeruje? Naša HALO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
