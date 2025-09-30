Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Half Orange Drinking Lemonade (HODL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:04:43 (UTC+8)
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Half Orange Drinking Lemonade (HODL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 43.45K
Celková ponuka:
$ 999.71M
Počet coinov v obehu:
$ 999.71M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 43.45K
Historické maximum:
$ 0.01266971
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) informácie

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

Oficiálna webová stránka:
https://hodl-sol.com/

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Half Orange Drinking Lemonade (HODL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HODL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HODL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HODL tokenomiku, preskúmajte cenu HODL tokenu naživo!

