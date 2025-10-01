HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomika
HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre HadesAI by Virtuals (HADES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
HadesAI by Virtuals (HADES) informácie
Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.
HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky HadesAI by Virtuals (HADES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HADES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HADES tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HADES tokenomiku, preskúmajte cenu HADES tokenu naživo!
HADES cenová predikcia
Chcete vedieť, kam HADES asi smeruje? Naša HADES stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov