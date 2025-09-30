H4SHFund (H4SH) tokenomika
H4SHFund (H4SH) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre H4SHFund (H4SH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
H4SHFund (H4SH) informácie
Avalanche's Memecoin Printer.
Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything.
H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is.
H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds.
H4SHFund (H4SH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky H4SHFund (H4SH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet H4SH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu H4SH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili H4SH tokenomiku, preskúmajte cenu H4SH tokenu naživo!
H4SH cenová predikcia
Chcete vedieť, kam H4SH asi smeruje? Naša H4SH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov