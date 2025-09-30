Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika
Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gunstar Metaverse (GSTS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Gunstar Metaverse (GSTS) informácie
What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform.
Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory.
Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."
Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Gunstar Metaverse (GSTS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GSTS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GSTS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GSTS tokenomiku, preskúmajte cenu GSTS tokenu naživo!
GSTS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GSTS asi smeruje? Naša GSTS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
