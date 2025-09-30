Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gunstar Metaverse (GSTS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:04:16 (UTC+8)
USD

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gunstar Metaverse (GSTS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 58.06K
$ 58.06K
Celková ponuka:
$ 400.00M
$ 400.00M
Počet coinov v obehu:
$ 336.09M
$ 336.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 69.11K
$ 69.11K
Historické maximum:
$ 1.49
$ 1.49
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00017276
$ 0.00017276

Gunstar Metaverse (GSTS) informácie

What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform.

Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory.

Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."

Oficiálna webová stránka:
https://gunstar.io/

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gunstar Metaverse (GSTS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GSTS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GSTS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GSTS tokenomiku, preskúmajte cenu GSTS tokenu naživo!

GSTS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GSTS asi smeruje? Naša GSTS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

