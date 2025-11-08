GULL Cena (GULL)
Aktuálna dnešná cena GULL (GULL) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GULL na USD konverzný kurz je -- za GULL.
GULL sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,076.19, pričom počet coinov v obehu je 42.83M GULL. Počas posledných 24 hodín sa GULLobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0147066, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa GULL zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia GULL je $ 7.08K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GULL je 42.83M, pričom celková zásoba je 500000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 82.62K.
--
--
0.00%
0.00%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z GULL na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny GULL na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny GULL na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny GULL na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|-1.63%
|60 dní
|$ 0
|-6.52%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena GULL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.
✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems
✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.
✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.
✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.
