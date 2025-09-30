GulfCoin (GULF) tokenomika
GulfCoin (GULF) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GulfCoin (GULF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
GulfCoin (GULF) informácie
The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities.
Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited.
Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch
Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods.
GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools.
Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products.
GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases.
Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games.
GulfCoin (GULF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GulfCoin (GULF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GULF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GULF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GULF tokenomiku, preskúmajte cenu GULF tokenu naživo!
GULF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GULF asi smeruje? Naša GULF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
