Aktuálna dnešná cena GT3 Finance (GT3) je $ 0.00546597, s 3.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GT3 na USD konverzný kurz je $ 0.00546597 za GT3.
GT3 Finance sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 860,951, pričom počet coinov v obehu je 157.85M GT3. Počas posledných 24 hodín sa GT3obchodovalo v rozmedzí od $ 0.0052057 (low) do $ 0.00550626 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00811755, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0052057.
V krátkodobom vývoji sa GT3 zmenilo o +0.24% za poslednú hodinu a o -3.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
GT3 Finance (GT3) informácie o trhu
$ 860.95K
--
$ 860.95K
157.85M
157,852,627.7817858
Aktuálna trhová kapitalizácia GT3 Finance je $ 860.95K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GT3 je 157.85M, pričom celková zásoba je 157852627.7817858. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 860.95K.
História cien GT3 Finance v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0052057
24 hod Low
$ 0.00550626
24 hod High
$ 0.0052057
$ 0.00550626
$ 0.00811755
$ 0.0052057
+0.24%
+3.63%
-3.76%
-3.76%
GT3 Finance (GT3) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z GT3 Finance na USDpohybovala na $ +0.00019171. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny GT3 Finance na USD pohybovala na $ -0.0010829906. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny GT3 Finance na USD pohybovala na $ -0.0013516775. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny GT3 Finance na USD pohybovala na $ -0.002083127875297154.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00019171
+3.63%
30 dní
$ -0.0010829906
-19.81%
60 dní
$ -0.0013516775
-24.72%
90 dní
$ -0.002083127875297154
-27.59%
Cenové predikcie pre GT3 Finance
Cenová predikcia GT3 Finance (GT3) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GT3 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GT3 Finance (GT3) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena GT3 Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GT3 Finance v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GT3 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GT3 Finance Cenové predikcie.
Čo je GT3 Finance (GT3)
GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.
GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.
Ak by hodnota GT3 Finance rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GT3 Finance podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGT3 Finance?
Dnešná cena GT3 Finance je $ 0.00546597. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je GT3 Finance stále dobrou investíciou?
GT3 Finance zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GT3, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s GT3 Finance?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo GT3 Finance v hodnote --.
Aká je aktuálna cena GT3 Finance?
Živá cena GT3 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu GT3 Finance vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GT3, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu GT3 Finance?
Cenu GT3 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GT3 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GT3/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena GT3 Finance pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena GT3 Finance v tomto roku?
Cena GT3 Finance by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu GT3 Finance (GT3).
GT3 Finance (GT3) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.