Groyper (GROYPER) tokenomika
Groyper (GROYPER) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Groyper (GROYPER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Groyper (GROYPER) informácie
Born in 2015 on 4-Chan, Groyper is the smug cousin of Pepe the Frog and has grown into a recognizable internet meme character with a loyal following. Groyper Coin embraces that legacy, blending meme culture with crypto innovation.
Built on Solana, Groyper Coin represents a community-driven project fueled by humor, creativity, and internet culture. The coin’s mission is to unite meme enthusiasts, traders, and collectors under a single banner while building tools, content, and campaigns that spread the Groyper brand across the digital world.
As both a cultural symbol and a tradable token, Groyper Coin is designed for those who believe memes drive markets and communities. GROYPER isn’t just a coin—it’s a movement for the next generation of meme-powered crypto.
Groyper (GROYPER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Groyper (GROYPER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GROYPER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GROYPER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GROYPER tokenomiku, preskúmajte cenu GROYPER tokenu naživo!
GROYPER cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GROYPER asi smeruje? Naša GROYPER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov