GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenomika
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GraphLinq Wrapped ETH (WETH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) informácie
WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low.
The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding.
What features await you in GraphLinq Hub?
• Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain.
• Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens.
• Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GraphLinq Wrapped ETH (WETH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WETH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WETH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WETH tokenomiku, preskúmajte cenu WETH tokenu naživo!
WETH cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WETH asi smeruje? Naša WETH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
