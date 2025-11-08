Grand Gangsta City Cena ($GGC)
Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City ($GGC) je $ 0.00203159, s 14.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny $GGC na USD konverzný kurz je $ 0.00203159 za $GGC.
Grand Gangsta City sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,865,515, pričom počet coinov v obehu je 918.25M $GGC. Počas posledných 24 hodín sa $GGCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00176295 (low) do $ 0.0020367 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01587433, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00165908.
V krátkodobom vývoji sa $GGC zmenilo o +1.17% za poslednú hodinu a o -3.02% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Grand Gangsta City je $ 1.87M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu $GGC je 918.25M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.03M.
+1.17%
+14.31%
-3.02%
-3.02%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Grand Gangsta City na USDpohybovala na $ +0.00025438.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Grand Gangsta City na USD pohybovala na $ -0.0006558642.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Grand Gangsta City na USD pohybovala na $ -0.0008342360.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Grand Gangsta City na USD pohybovala na $ -0.006927372497859104.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00025438
|+14.31%
|30 dní
|$ -0.0006558642
|-32.28%
|60 dní
|$ -0.0008342360
|-41.06%
|90 dní
|$ -0.006927372497859104
|-77.32%
V roku 2040 by cena Grand Gangsta City mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
