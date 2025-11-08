BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City je 0.00203159USD. Trhová kapitalizácia $GGC je 1,865,515USD. Sledujte aktualizácie cien $GGC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o $GGC

$GGC informácie o cene

Čo je $GGC

$GGC oficiálna webová stránka

$GGC tokenomika

$GGC predpoveď cien

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta City Cena ($GGC)

Nezaradené

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií.
Grand Gangsta City ($GGC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:35:10 (UTC+8)

Dnešná cena Grand Gangsta City

Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City ($GGC) je $ 0.00203159, s 14.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny $GGC na USD konverzný kurz je $ 0.00203159 za $GGC.

Grand Gangsta City sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,865,515, pričom počet coinov v obehu je 918.25M $GGC. Počas posledných 24 hodín sa $GGCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00176295 (low) do $ 0.0020367 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01587433, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00165908.

V krátkodobom vývoji sa $GGC zmenilo o +1.17% za poslednú hodinu a o -3.02% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Grand Gangsta City ($GGC) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Grand Gangsta City je $ 1.87M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu $GGC je 918.25M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.03M.

História cien Grand Gangsta City v USD

Grand Gangsta City ($GGC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Grand Gangsta City na USDpohybovala na $ +0.00025438.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Grand Gangsta City na USD pohybovala na $ -0.0006558642.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Grand Gangsta City na USD pohybovala na $ -0.0008342360.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Grand Gangsta City na USD pohybovala na $ -0.006927372497859104.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00025438+14.31%
30 dní$ -0.0006558642-32.28%
60 dní$ -0.0008342360-41.06%
90 dní$ -0.006927372497859104-77.32%

Cenové predikcie pre Grand Gangsta City

Cenová predikcia Grand Gangsta City ($GGC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena $GGC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Grand Gangsta City ($GGC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Grand Gangsta City mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Grand Gangsta City v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku $GGC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Grand Gangsta City Cenové predikcie.

Čo je Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Grand Gangsta City ($GGC) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Grand Gangsta City

Akú hodnotu bude mať 1 Grand Gangsta City v roku 2030?
Ak by hodnota Grand Gangsta City rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Grand Gangsta City podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:35:10 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Grand Gangsta City

