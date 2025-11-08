grail Cena (SN81)
Aktuálna dnešná cena grail (SN81) je $ 3.47, s 3.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SN81 na USD konverzný kurz je $ 3.47 za SN81.
grail sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8,384,278, pričom počet coinov v obehu je 2.42M SN81. Počas posledných 24 hodín sa SN81obchodovalo v rozmedzí od $ 3.0 (low) do $ 3.58 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 7.51, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.92.
V krátkodobom vývoji sa SN81 zmenilo o -1.37% za poslednú hodinu a o -18.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia grail je $ 8.38M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SN81 je 2.42M, pričom celková zásoba je 2419612.984352515. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.38M.
-1.37%
+3.39%
-18.15%
-18.15%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z grail na USDpohybovala na $ +0.113879.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny grail na USD pohybovala na $ +0.0039939700.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny grail na USD pohybovala na $ -0.1524329360.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny grail na USD pohybovala na $ +0.498795040776274.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.113879
|+3.39%
|30 dní
|$ +0.0039939700
|+0.12%
|60 dní
|$ -0.1524329360
|-4.39%
|90 dní
|$ +0.498795040776274
|+16.79%
V roku 2040 by cena grail mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.