GovWorld (GOV) tokenomika
GovWorld (GOV) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GovWorld (GOV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
GovWorld (GOV) informácie
GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.
GovWorld (GOV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GovWorld (GOV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GOV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GOV tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GOV tokenomiku, preskúmajte cenu GOV tokenu naživo!
GOV cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GOV asi smeruje? Naša GOV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
