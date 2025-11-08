BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Gorbagana Acceleration je 0USD. Trhová kapitalizácia GOR/ACC je 5,039.37USD. Sledujte aktualizácie cien GOR/ACC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Gorbagana Acceleration je 0USD. Trhová kapitalizácia GOR/ACC je 5,039.37USD. Sledujte aktualizácie cien GOR/ACC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o GOR/ACC

GOR/ACC informácie o cene

Čo je GOR/ACC

GOR/ACC oficiálna webová stránka

GOR/ACC tokenomika

GOR/ACC predpoveď cien

Gorbagana Acceleration Logo

Gorbagana Acceleration Cena (GOR/ACC)

Nezaradené

1 GOR/ACC na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:56:25 (UTC+8)

Dnešná cena Gorbagana Acceleration

Aktuálna dnešná cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOR/ACC na USD konverzný kurz je -- za GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,039.37, pričom počet coinov v obehu je 999.85M GOR/ACC. Počas posledných 24 hodín sa GOR/ACCobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa GOR/ACC zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -4.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) informácie o trhu

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

--
----

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Aktuálna trhová kapitalizácia Gorbagana Acceleration je $ 5.04K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GOR/ACC je 999.85M, pričom celková zásoba je 999851596.583026. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.04K.

História cien Gorbagana Acceleration v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.59%

-4.59%

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Gorbagana Acceleration na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Gorbagana Acceleration na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Gorbagana Acceleration na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Gorbagana Acceleration na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-45.83%
60 dní$ 0-50.01%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Gorbagana Acceleration

Cenová predikcia Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GOR/ACC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Gorbagana Acceleration mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Gorbagana Acceleration v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GOR/ACC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Gorbagana Acceleration Cenové predikcie.

Čo je Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Gorbagana Acceleration

Akú hodnotu bude mať 1 Gorbagana Acceleration v roku 2030?
Ak by hodnota Gorbagana Acceleration rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Gorbagana Acceleration podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:56:25 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Gorbagana Acceleration

