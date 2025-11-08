Gorbagana Acceleration Cena (GOR/ACC)
Aktuálna dnešná cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOR/ACC na USD konverzný kurz je -- za GOR/ACC.
Gorbagana Acceleration sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,039.37, pričom počet coinov v obehu je 999.85M GOR/ACC. Počas posledných 24 hodín sa GOR/ACCobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa GOR/ACC zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -4.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Gorbagana Acceleration je $ 5.04K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GOR/ACC je 999.85M, pričom celková zásoba je 999851596.583026. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.04K.
--
--
-4.59%
-4.59%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Gorbagana Acceleration na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Gorbagana Acceleration na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Gorbagana Acceleration na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Gorbagana Acceleration na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|-45.83%
|60 dní
|$ 0
|-50.01%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Gorbagana Acceleration mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
