$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.
GOOSEAI (GOOSE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GOOSEAI (GOOSE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GOOSE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GOOSE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
