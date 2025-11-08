Goldn Cena (GOLDN)
Aktuálna dnešná cena Goldn (GOLDN) je --, s 6.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOLDN na USD konverzný kurz je -- za GOLDN.
Goldn sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9,843,175, pričom počet coinov v obehu je 14.00B GOLDN. Počas posledných 24 hodín sa GOLDNobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00218317, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa GOLDN zmenilo o +2.67% za poslednú hodinu a o -33.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Goldn je $ 9.84M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GOLDN je 14.00B, pričom celková zásoba je 14000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.84M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Goldn na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Goldn na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Goldn na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Goldn na USD pohybovala na $ 0.
V roku 2040 by cena Goldn mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
