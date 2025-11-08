Golden Donkey Cena (GDK)
Aktuálna dnešná cena Golden Donkey (GDK) je $ 0.00015599, s 14.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GDK na USD konverzný kurz je $ 0.00015599 za GDK.
Golden Donkey sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,559,463, pričom počet coinov v obehu je 10.00B GDK. Počas posledných 24 hodín sa GDKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00013627 (low) do $ 0.0001595 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00016845, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0000462.
V krátkodobom vývoji sa GDK zmenilo o -1.35% za poslednú hodinu a o +4.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Golden Donkey je $ 1.56M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GDK je 10.00B, pričom celková zásoba je 10000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.56M.
-1.35%
+14.47%
+4.80%
+4.80%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Golden Donkey na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Golden Donkey na USD pohybovala na $ +0.0002193207.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Golden Donkey na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Golden Donkey na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+14.47%
|30 dní
|$ +0.0002193207
|+140.60%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Golden Donkey mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.
GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.
GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).
GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.
The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.
GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.
A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.
GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”
To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.
Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.
