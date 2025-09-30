Godcoin (GOD) tokenomika
Godcoin (GOD) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Godcoin (GOD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Godcoin (GOD) informácie
Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure.
The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more.
Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption.
Enter $GOD and InfiniGods.
InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile.
More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game.
InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry.
Godcoin (GOD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Godcoin (GOD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GOD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GOD tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GOD tokenomiku, preskúmajte cenu GOD tokenu naživo!
