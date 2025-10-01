Goatse Forest Rave (GFR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Goatse Forest Rave (GFR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:28:59 (UTC+8)
Goatse Forest Rave (GFR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Goatse Forest Rave (GFR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.14K
Celková ponuka:
$ 999.72M
Počet coinov v obehu:
$ 999.72M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.14K
Historické maximum:
$ 0.00151578
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Goatse Forest Rave (GFR) informácie

Tokenizing goats in a forest rave

No TG, no cabal, rave freely!

First GFR on Solana

5.8% of supply sent to Truth Terminal from community.

Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt

Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump

Oficiálna webová stránka:
https://goatseforestrave.com/

Goatse Forest Rave (GFR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Goatse Forest Rave (GFR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GFR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GFR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GFR tokenomiku, preskúmajte cenu GFR tokenu naživo!

GFR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GFR asi smeruje? Naša GFR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

