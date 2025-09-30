GoAsk (ASK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GoAsk (ASK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:02:42 (UTC+8)
GoAsk (ASK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GoAsk (ASK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.69K
$ 9.69K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.69K
$ 9.69K
Historické maximum:
$ 0.0100893
$ 0.0100893
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

GoAsk (ASK) informácie

Onboarding the next million to crypto through AI-powered education.

Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time.

This section will help you understand:

What GoAsk is all about

Why this platform matters right now

The mission and long-term vision behind the project

Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk.

Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural.

Oficiálna webová stránka:
https://goask.xyz/
Biela kniha:
https://goask.gitbook.io/

GoAsk (ASK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GoAsk (ASK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ASK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ASK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ASK tokenomiku, preskúmajte cenu ASK tokenu naživo!

ASK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ASK asi smeruje? Naša ASK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

