Glorious Looking (GLG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Glorious Looking (GLG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:31:51 (UTC+8)
USD

Glorious Looking (GLG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Glorious Looking (GLG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 521.81K
$ 521.81K
Celková ponuka:
$ 14.50M
$ 14.50M
Počet coinov v obehu:
$ 14.50M
$ 14.50M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 521.81K
$ 521.81K
Historické maximum:
$ 0.38275
$ 0.38275
Historické minimum:
$ 0.02467363
$ 0.02467363
Aktuálna cena:
$ 0.03598557
$ 0.03598557

Glorious Looking (GLG) informácie

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

Oficiálna webová stránka:
https://wuyuelexx.cc

Glorious Looking (GLG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Glorious Looking (GLG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GLG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GLG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GLG tokenomiku, preskúmajte cenu GLG tokenu naživo!

GLG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GLG asi smeruje? Naša GLG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

