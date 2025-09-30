Gloria AI (GLORIA) tokenomika

Gloria AI (GLORIA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gloria AI (GLORIA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:48:40 (UTC+8)
USD

Gloria AI (GLORIA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gloria AI (GLORIA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.45M
$ 1.45M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 586.27M
$ 586.27M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.48M
$ 2.48M
Historické maximum:
$ 0.00790726
$ 0.00790726
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00247937
$ 0.00247937

Gloria AI (GLORIA) informácie

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

Oficiálna webová stránka:
https://itsgloria.ai/
Biela kniha:
https://gloriaai.gitbook.io/gloria

Gloria AI (GLORIA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gloria AI (GLORIA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GLORIA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GLORIA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GLORIA tokenomiku, preskúmajte cenu GLORIA tokenu naživo!

GLORIA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GLORIA asi smeruje? Naša GLORIA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

