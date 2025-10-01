GLOOM (GLOOM) tokenomika
$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation.
Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.
GLOOM (GLOOM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GLOOM (GLOOM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GLOOM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GLOOM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GLOOM tokenomiku, preskúmajte cenu GLOOM tokenu naživo!
