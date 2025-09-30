GLO (GLO) tokenomika
GLO (GLO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GLO (GLO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
GLO (GLO) informácie
A project focused on digital art and cultural innovation, fostering a strong, engaged community, creating tools and utilities tailored for the Hype network, and actively contributing to its technical, creative, and social evolution. We aim to empower creators, strengthen connections, and unlock new possibilities within this emerging ecosystem. A dedicated and consistent team committed to contributing value to a new network full of potential and opportunities
GLO (GLO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GLO (GLO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GLO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GLO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
