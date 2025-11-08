Glidr Cena (GLIDR)
Aktuálna dnešná cena Glidr (GLIDR) je $ 1.16, s 0.91% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GLIDR na USD konverzný kurz je $ 1.16 za GLIDR.
Glidr sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 37,192,332, pričom počet coinov v obehu je 31.96M GLIDR. Počas posledných 24 hodín sa GLIDRobchodovalo v rozmedzí od $ 1.15 (low) do $ 1.19 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.24, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.083.
V krátkodobom vývoji sa GLIDR zmenilo o +0.30% za poslednú hodinu a o -1.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Glidr je $ 37.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GLIDR je 31.96M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 116.39M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Glidr na USDpohybovala na $ -0.010700507728932.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Glidr na USD pohybovala na $ -0.0093374200.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Glidr na USD pohybovala na $ +0.0190372240.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Glidr na USD pohybovala na $ +0.0561089426141586.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.010700507728932
|-0.91%
|30 dní
|$ -0.0093374200
|-0.80%
|60 dní
|$ +0.0190372240
|+1.64%
|90 dní
|$ +0.0561089426141586
|+5.08%
V roku 2040 by cena Glidr mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.
