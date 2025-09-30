GIVER (GIVER) tokenomika

GIVER (GIVER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GIVER (GIVER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:47:07 (UTC+8)
USD

GIVER (GIVER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GIVER (GIVER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 30.14K
Celková ponuka:
$ 70.05M
Počet coinov v obehu:
$ 70.05M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 30.14K
Historické maximum:
$ 0.0203763
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00043023
GIVER (GIVER) informácie

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

Oficiálna webová stránka:
https://www.giverxrp.com/
Biela kniha:
https://www.giverxrp.com/whitepaper

GIVER (GIVER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GIVER (GIVER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GIVER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GIVER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GIVER tokenomiku, preskúmajte cenu GIVER tokenu naživo!

GIVER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GIVER asi smeruje? Naša GIVER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

