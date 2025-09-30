ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomika
The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokenomiku, preskúmajte cenu GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokenu naživo!
